Luego de los elogios a Javier Milei, Donald Trump llegó a Japón para reunirse con Sanae Takaichi

Luego de felicitar a Javier Milei por su "victoria aplastante", Donald Trump llegó a Japón este lunes, con el objetivo de reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y con el emperador Naruhito. Además, pronunciará un discurso en el portaaviones USS George Washington y firmará acuerdos sobre minerales críticos y construcción naval.

Su reunión con el emperador se convertiría en el segundo encuentro entre ambos jefes de Estado desde mayo de 2019, cuando Trump se convirtió en el primer dignatario extranjero en visitar al entonces recién entronizado emperador.

Publicidad

A este cronograma, le seguirá una reunión el martes por la mañana con Sanae Takaichi, la primera mujer en liderar el país asiático, que se espera esté dominada por el comercio. Días antes de iniciar su gira, Trump elogió a Takaichi: "He oído cosas maravillosas sobre ella“. La estancia del presidente estadounidense en el país asiático se extenderá hasta este miércoles.

Importaciones japonesas a EEUU

Por otro lado, Trump se reunirá con el presidente de Toyota, ya que en materia económica y las negociaciones comerciales, las importaciones japonesas a EEUU están sujetas a aranceles del 15%, menos que el 25% impuesto inicialmente; y las exportaciones de automóviles japoneses al país americano cayeron un 24% en septiembre en términos de valor interanual.

Publicidad

Según el acuerdo alcanzado en julio, se espera que Japón invierta 550.000 millones de dólares en EEUU. Washington también busca que Japón deje de comprar energía rusa, importar gas estadounidense y participar en un proyecto de gasoducto en Alaska.

Luego de ganar las primarias del PLD del pasado 4 de octubre, Takaichi expresó que Japón "observará" el acuerdo, especialmente, en relacion a la implementación de las inversiones que contempla y dejará la puerta abierta a una posible revisión.