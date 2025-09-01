Durante la mañana de este lunes, el Hospital Rawson emitió un comunicado solicitando colaboración para dar con familiares de un paciente que permanecía internado sin acompañantes. El joven fue identificado como Fernando Dumas Ramos, un joven de 29 años, estudiante de artes y conocido en San Juan por su lucha contra la esclerosis múltiple, enfermedad que padece desde 2017. En horas de la siesta, desde el Hospital informaron que aparecieron sus padres.

La situación generó preocupación, ya que en los últimos días la historia de Ramos había tomado relevancia en la provincia por su pedido de ayuda para conseguir un lugar donde vivir, dado que no contaba con un hogar acondicionado para su desplazamiento en silla de ruedas.

Publicidad

Desde el Hospital Rawson confirmaron a DIARIO HUARPE que la familia de Fernando finalmente se presentó en el centro de salud, logrando así que no continúe solo durante su internación. Asimismo, explicaron que su estado de salud no es grave, aunque el cuadro se complicó debido a su enfermedad de base.

La difusión del caso volvió a poner sobre la mesa la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas con enfermedades crónicas que, además de afrontar los desafíos de la salud, enfrentan la falta de recursos y contención social. Fernando Ramos, quien días atrás recibió muestras de solidaridad por parte de la comunidad sanjuanina, continúa bajo seguimiento médico y con el acompañamiento de su familia, mientras se aguarda su evolución favorable en los próximos días.