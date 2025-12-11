El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó fuertes críticas este jueves contra el mandatario argentino Javier Milei, luego de su participación en Oslo en la ceremonia donde la hija de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz. Maduro también apuntó contra el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien asistió al mismo evento.

Las declaraciones se dieron durante un acto oficial en Caracas por el 166° aniversario de la Batalla de Santa Inés. Allí, Maduro acusó tanto a Milei como a Mulino de abandonar el hotel donde se encontraban alojados al ver manifestaciones en las calles de la capital noruega.

Publicidad

“Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo en Noruega en las calles gritando”, disparó el mandatario venezolano, en una más de las habituales referencias despectivas hacia líderes críticos de su gobierno.

Maduro también destacó el respaldo de la “comunidad de venezolanos en todo el mundo” y cerró su discurso con una consigna que combinó un mensaje político y otro internacionalista: “El Pueblo Unido jamás será vencido. ‘Not war, just peace’. ¡Viva Venezuela!”

Publicidad

Las declaraciones se producen en medio de un clima de alta tensión diplomática y creciente exposición internacional sobre la situación política en Venezuela, especialmente tras el reciente Premio Nobel otorgado en reconocimiento a la lucha democrática en ese país.