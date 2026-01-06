Malcorra deja Central y será el primer refuerzo de Independiente

Independiente sacudió el mercado de pases al alcanzar un acuerdo con Ignacio Malcorra, quien se perfila como la primera gran incorporación para el equipo de Quinteros.

El mediocampista ofensivo llega en condición de libre tras no renovar su vínculo con Rosario Central, donde fue figura durante 2025 con siete goles y seis asistencias en 31 presentaciones. A pesar de que la dirigencia rosarina le ofreció un año de contrato con mejora salarial, el futbolista pretendía un vínculo por dos temporadas, lo que precipitó su salida de Arroyito.

El jugador de 38 años ya aceptó la propuesta formal del "Rey de Copas", aunque restan definir detalles económicos para sellar su firma hasta 2032.

Su salida de Central se produjo en términos afectuosos por parte de la institución, que lo despidió con el siguiente mensaje: "¡Muchas gracias Nacho, muchas gracias bicampeón! Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos ganados de forma consecutiva. ¡Te metiste en nuestra historia! Los mejores deseos para el camino que elijas para el futuro".

Por su parte, Malcorra utilizó sus redes sociales para publicar una extensa carta de despedida: "Queridos canallas: Hoy es un día muy triste donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me despido con mucha tristeza, me hubiera encantado despedirme de otra manera dentro del gigante de arroyito como nos conocimos. La hinchada más loca y hermosa del país... Entrar al gigante cada finde semana y ver el gigante explotado Que te hacia jugar con la piel de gallina no tiene precio. Son recuerdos que nunca voy a olvidar. Con Mi señora y mis hijos nos vamos con el corazón encanallado. Me voy con la tranquillidad de haber dejado todo cada partido y de dejar a central bien arriba como tiene que ser, con 2 campeonatos y todos los clásicos ganados. No soy de hablar mucho pero dentro de la cancha traté de representar los colores de la mejor manera y creo que así fue... Los voy a extrañar mucho Guerreros y alentar de donde esté... Gracias por dejarme ser parte de su hermosa historia... Un fuerte abrazo canallas queridos! Los quiero mucho. El lord - El muchacho- peso pluma- Papá de los primos. Nacho Malcorra".