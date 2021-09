Malestar en un Colegio de Valle Fértil por una decisión taxativa de su rectora

La polémica se desató hace unas semanas en la comunidad educativa del Colegio Superior Nº 1 Fuerza Aérea Argentina Nivel Formación Docente de San Agustín, Valle Fértil, después que la rectora del establecimiento decidiera que ningún alumno podrá rendir los coloquios si no completa sus legajos personales.

“Literalmente nos dijeron que por decisión de la rectora no podíamos rendir los coloquios ni tampoco asistir a clases si no completábamos los legajos personales”, contó a DIARIO HUARPE un alumno del establecimiento que pidió reserva de su nombre y apellido por temor a represalias. “Les dijimos que algunos trámites llevan un tiempo como, por ejemplo, la cartilla sanitaria y el certificado de antecedentes y nos contestaron que lo hubiéramos pensado antes”, añadió.

La nueva disposición, además de generar malestar entre los alumnos que cursan los dos profesorados (Nivel Inicial y de Educación Primaria) también lo hizo entre los profesores del colegio, ya que las aulas durante los primeros 11 días de clases no tuvieron alumnos.

“El primer día nos sorprendió que no tuviésemos alumnos”, relató un profesor del establecimiento. “Dijimos bueno será porque era el primer día. Pero resulta que cuando asistimos a dar clases el segundo día, nos volvimos a encontrar con las aulas vacías”.

Ante este escenario, los profesores comenzaron a preguntar vía WhatsApp a sus alumnos por qué no estaban yendo a clases y todos respondieron lo mismo: “Desde dirección nos los prohíben”. Al escuchar esto, los profesores pidieron una reunión con la rectora del establecimiento y en el encuentro la máxima autoridad de la institución les confirmó la decisión tomada.

“Verdaderamente a todos nos sorprendió la decisión que tomó porque nunca nos consultó y no sé si lo hizo ante el Consejo Académico, la supervisora o alguna de las autoridades del ministerio”, dijo otro profesor.

Las respuestas de la rectora

En contacto con la rectora del Colegio, María Rosa Vega, aseguró que la disposición la tomó en el marco de una necesidad administrativa de la institución. No obstante, negó que haya prohibido a los alumnos la asistencia a clases.

"Yo solo les dije que no podían rendir los coloquios", dijo a DIARIO HUARPE Vega. "Jamás les dije que no podían asistir a clases".

La rectora asegura que la decisión la tomó porque la mayoría de los legajos de los casi 150 alumnos de la institución están incompletos. Incluso hay alumnos que están a punto de recibirse y todavía no presentan el certificado analítico del secundario.

"Yo ya llevo dos años como rectora del Colegio y me tracé como objetivo que los legajos estuviesen completos", dijo "Lo pedí de una forma y de otra, utilicé diferentes técnicas para lograrlo, pero, lamentablemente no hubo forma para que cumplan con el pedido. Así que por eso, esta vez les dije que si no completaban el legajo, no iban a poder rendir los coloquios".

Los desencuentros

Si bien la explicación de la rectora tiene un fundamento, alumnos y profesores sostienen que se estaría violando un derecho constitucional.

"Nadie puede prohibir a un alumno la posibilidad de rendir porque no tiene completo su legajo", dijo uno de los profesores. Mientras que un alumno agregó: "Nos asesoramos legalmente y nos dijeron que con esa decisión, si no tiene resolución ministerial, se estarían violando derechos constitucionales".

Los trámites del legajo

Entre la documentación que los alumnos tienen que presentar para completar su legajo figura entre otros: la cartilla sanitaria, el certificado de antecedentes, fotocopias de documento, fotos y el certificado analítico del secundario.

"Nosotros podemos entender el argumento de que haya alumnos que todavía no presenten el analítico; pero no nos pueden trabar con la cartilla sanitaria y el certificado de antecedentes, porque los que vivimos en el Valle sabemos las demoras que tienen estos trámites y más en estos tiempos de pandemia, en en los cuales el micro hospital y la policía están sobrecargados".

Según los alumnos, el trámite de una cartilla sanitaria puede demorar entre 30 a 90 días en el Valle; y un certificado de antecedentes, 20 días como mínimo.

"La mejor opción sería viajar a la ciudad de San Juan para en un día hacer todo", dijo otro alumno, "pero no todos tenemos esa posibilidad, por eso pedimos que los directivos del Colegio sean más flexibles con las medidas que toman", agregó.

Según los cálculos, para hacer el trámite en la ciudad de San Juan, cada alumno necesita como mínimo 5.000 pesos: $1.600 del pasaje (ida y vuelta), y los $3.500 de la cartilla.

Sobre el Colegio

El Colegio Superior Nº 1 Fuerza Aérea Argentina es un establecimiento educativo urbano de gestión pública, ubicado en el Departamento de Valle Fértil.

Brinda servicios educativos de gestión estatal en la modalidad de educación común en los niveles secundario y superior.

En la actualidad el nivel superior tiene una matrícula de casi 150 alumnos.