La mañana del jueves 11 de diciembre significó para Marcela Montaña un giro que, aunque previsto en los papeles, todavía la sorprendía en lo personal. Tras dos décadas dentro del círculo más cercano de Marcelo Orrego, la dirigente asumió como diputada provincial en reemplazo de Carlos Jaime, quien dejó su banca para ocupar el lugar que no tomó Fabián Martín en el Congreso nacional. Ese movimiento abrió la sucesión natural: Montaña, ubicada en el octavo puesto de la lista proporcional de 2023, era la siguiente en la línea. Pero la decisión final no fue automática y tuvo como antesala una charla con el gobernador que, según ella misma relató, resultó decisiva.

En esa conversación, Orrego le remarcó que el paso se daba en común acuerdo. “La decisión la hemos tomado juntos”, contó a DIARIO HUARPE Montaña que le dijo el mandatario, una frase que le sirvió para afirmar un vínculo político construido sobre confianza y cercanía. Ella reconoció que le costaba dejar atrás “20 años trabajando en el Ejecutivo acompañándolo”, y que si bien el gobernador le ofreció en varias oportunidades la posibilidad de ocupar otros lugares, siempre había optado por mantenerse como secretaria privada porque entendía que desde allí “aportaba lo mejor de lo mejor para sostener el proyecto y el equipo de trabajo”.

Publicidad

La situación cambió cuando se produjo la vacante del ahora diputado nacional Carlos Jaime. “Yo integraba la lista de diputados proporcionales en 2023. Ingresaron siete diputados nuestros. Mi lugar es el número ocho y, ante la vacancia del diputado Carlos Jaime, ahora diputado nacional, la sucesión me correspondía”, explicó. La dirigente dijo que, ante ese escenario, tomó finalmente la determinación: “He decidido asumir esta enorme responsabilidad”, sentenció de manera contundente sobre su nuevo rol en la política sanjuanina.

Aunque la posibilidad de llegar a la Legislatura siempre estuvo latente, Montaña señaló que forma parte de un espacio político donde los roles se acomodan según el momento. “El momento nos va a llevar a cualquier lugar y estamos dispuestos, no solamente yo, sino todos los integrantes del equipo, a estar al servicio”, sostuvo ante los constantes movimientos de la maquinaria política actual. También anticipó que este año integrará las mismas comisiones que tenía Jaime y que recién el año próximo evaluará si continuará allí o si se sumará a otras.

Publicidad

El desafío no es menor para alguien que trabajó durante años en una estructura reducida. “Es todo un desafío para mí”, admitió al repasar el contraste entre su antiguo puesto y el nuevo rol legislativo. Agregó que encara esta etapa “con mucha responsabilidad” y con un agradecimiento explícito hacia el gobernador, a quien volvió a mencionar como sostén de su recorrido político. Con ese respaldo, y con la conversación inicial como punto de partida, Montaña comenzó una etapa que, hasta hace unos meses, no estaba en su horizonte inmediato, pero que hoy acepta la responsabilidad de su nuevo cargo junto a sus compañeros de trabajo.