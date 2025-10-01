Lali Espósito revolucionó la televisión española durante su explosivo paso por el programa La Revuelta, conducido por David Broncano. Lali reveló sin filtros detalles de su intimidad con su novio, Pedro Rosemblat, quien la acompañaba en el estudio. La artista fue consultada sobre sus relaciones sexuales en los últimos treinta días, a lo que respondió: "Muchísimas, porque mi novio está acá”.

Sin embargo, la confesión más explosiva llegó cuando detalló que, mientras estuvo sola en el Festival de San Sebastián, se "maté a pa... hasta que él llegó", provocando risas y vergüenza en su pareja.

Lali Espósito se hizo un hueco en su agenda para asistir a la televisión española mientras se encontraba en España, participando en el Festival de San Sebastián. En este festival, la cantante estaba actuando como jurado de la competencia oficial.

Fue en el espacio conducido por David Broncano donde la artista habló sin filtros sobre su intimidad con su pareja. El conductor le preguntó directamente a Lali: “¿Relaciones sexuales en los últimos treinta días?”.

Lali, fiel a su estilo, respondió con una "sonrisa pícara y a fondo". Afirmó que habían sido "muchísimas, porque mi novio está acá”. Incluso, la artista se dirigió a su novio, Rosemblat, quien estaba a pocos metros entre el público. Lali bromeó: “‘Hola, mi amor’. Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos. Estás muy cómodo y muy contento”.

Broncano bromeó al ver la cara de Rosemblat, que se puso "rojo en el acto", y le dijo: “Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no". El conductor agregó que Lali le había dicho: ‘Sacadle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’.

Rosemblat, quien fue enfocado por el camarógrafo, contestó con "cierto pudor". Él admitió que era "bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”. Broncano notó que, ante cada frase "cruda", Pedro se estaba echando "la mano a la cara”.

La conversación subió de tono cuando el conductor "insistió". Teniendo en cuenta los detalles de su agenda en España, Lali explicó que estuvo "diez días en el festival de San Sebastián" y que, durante ese tiempo, estuvo "sola muchos días".

En ese momento, la artista soltó la confesión que desató las carcajadas en el estudio: “Ahí me maté a pa... hasta que él llegó”. Lali remató la situación con sinceridad, declarando: “Yo soy una tipa sincera” y despidiéndose con un energético: “¡Viva el amor!”.