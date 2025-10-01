Elba Marcovecchio tomó una decisión drástica respecto a la sucesión de la herencia de Jorge Lanata un día después de que ella y las hijas del periodista, Bárbara y Lola Lanata, coincidieran en los Premios Martín Fierro 2025. La gala, que incluyó un pequeño homenaje a Lanata, desató una polémica cuando Lola y Bárbara subieron al escenario con Romina Manguel, a pesar de que la idea inicial era solo transmitir un video.

Tras este cruce tenso, Marcovecchio envió a las hijas la declaratoria de herederos, una acción que, según Fernanda Iglesias, busca "apurar las cosas, para presionar" y es "algo doloroso" para las jóvenes. En la gala de los Premios Martín Fierro 2025, se llevó a cabo un homenaje a Jorge Lanata. A diferencia del Martín Fierro de Radio, la idea era que solo se transmitiera un video sin que nadie subiera al escenario.

Publicidad

En el Hotel Hilton estaban presentes tanto Elba Marcovecchio con sus hijos, como las hijas del periodista, Bárbara y Lola. La polémica estalló cuando las hijas de Lanata subieron al escenario junto a Romina Manguel.

Según Nancy Duré, Elba Marcovecchio no quiso estar presente en ese momento para evitar que las cámaras la enfocaran ("ponchen"). Por supuesto, ella sí se enteró de que Lola y Bárbara subieron con Manguel.

Publicidad

Un día después de la gala, la abogada tomó una medida con respecto a la sucesión de la herencia. La periodista Fernanda Iglesias reveló que Marcovecchio les envió a Bárbara y Lola la declaratoria de herederos. Iglesias explicó que la declaratoria de herederos de Jorge Lanata había salido oficialmente el 5 de septiembre.

La periodista argumentó que si Elba hace esta movida ahora es "para apurar las cosas, para presionar a las hijas". Iglesias calificó esta acción como "algo doloroso para Lola y Bárbara". Las chicas habían comentado hace meses, luego del homenaje en el Martín Fierro de Radio, que el proceso era lento y que estaban esperando que saliera esa declaración legal.

Publicidad

El objetivo de este documento es comunicar a los beneficiarios que deben reclamar sus bienes y derechos para poder disponer de ellos. Además, se supo que Radio Mitre también se habría presentado en el proceso para cobrar una deuda que el periodista tenía con la empresa.