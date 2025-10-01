Un caimán de aproximadamente 3,6 metros fue capturado fuera de un McDonald’s en Georgia, Estados Unidos, tras aparecer sorpresivamente en el estacionamiento del local de comidas rápidas. El video del incidente, que dura casi un minuto y medio, se viralizó en redes sociales y muestra a un grupo de personas rodeando al animal para inmovilizarlo.

Aunque el caimán no se mostraba agresivo, su presencia en un entorno urbano representaba un riesgo. Por eso, los testigos actuaron rápidamente: con la ayuda de palos y cuerdas lograron cerrar su boca y, finalmente, improvisaron un bozal con cinta adhesiva para mantenerlo controlado. Durante el operativo, el animal reaccionó con coletazos para defenderse.

Publicidad

El caimán permaneció asegurado hasta la llegada de las autoridades, quienes se hicieron cargo del traslado y el procedimiento correspondiente. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre cómo el reptil llegó al estacionamiento ni si escapó de un hábitat cercano o fue liberado accidentalmente.