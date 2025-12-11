Los reacomodamientos en el panel de LAM no cesan, mientras la renovación encarada por Ángel de Brito para la temporada número 11 del ciclo ya comenzó a perfilarse de cara a 2026. El conductor avanzó con una serie de ajustes que buscan reconfigurar la mesa de angelitas, marcados por las recientes incorporaciones, las despedidas anunciadas y la necesidad de sostener la frescura del debate y la dinámica que caracteriza al programa.

La nueva figura que se suma al ciclo, anunciada por De Brito, es Marisa Brel. La periodista, recordada por su paso como analista de Gran Hermano, se integra como angelita rotativa a partir del lunes 5 de enero, en un momento crucial de reacomodamiento del panel.

El terreno para la llegada de Brel quedó listo debido a la confirmación de las bajas próximas de dos integrantes clave. Una de ellas es Mónica Farro, quien decidió irse de LAM para dedicarse de lleno a la temporada teatral. También se concretará la salida inminente de Yanina Latorre, una angelita histórica que dejará el ciclo a fin de mes.

En paralelo, Nazarena Vélez también eligió priorizar el verano teatral, por lo que se dará su partida temporaria, aunque ella sí regresará al ciclo una vez finalizada la temporada en la costa atlántica. En este marco, la incorporación de Brel aparece como una pieza fundamental dentro de la estrategia de rotación que el programa quiere sostener durante el mes de enero.

Esta nueva etapa ya ha incluido otros movimientos significativos, como la llegada de Denise Dumas tras la salida de Marcela Feudale, y la confirmación de Pilar Smith, quien incluso tuvo una participación anticipada antes de su debut oficial.

De Brito ya había anticipado que, después de la llegada de Pilar Smith, habría más incorporaciones y que estas se revelarían progresivamente con el correr de los días. La elección de Marisa Brel confirma esta estrategia y marca el inicio de una tanda de novedades, pues todavía quedan al menos dos nombres más que se sumarán en las próximas semanas.