En un partido cargado de tensión y emociones, Marquesado se impuso por 2-1 ante Sportivo Desamparados y selló su clasificación al Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputó en el Estadio del Bicentenario y tuvo todos los condimentos de una final: intensidad, goles y expulsiones.

El equipo de Marquesado comenzó a marcar la diferencia en la primera mitad, mostrando un juego sólido y aprovechando los errores defensivos de Desamparados. A pesar de terminar con dos jugadores menos, el Puyutano no logró revertir la ventaja y terminó cediendo el triunfo.

Publicidad

Con este resultado, Marquesado corona una gran campaña en el torneo local y ahora se prepara para enfrentar el desafío del Regional Amateur, buscando mantener el nivel mostrado durante la temporada. Por su parte, Desamparados se queda con la bronca de haber perdido un encuentro clave para su clasificación, a pesar de su historial y la mística de su club.