El reciclaje de envases vacíos de fitosanitarios registró este año uno de sus avances más significativos. Según la asociación civil CampoLimpio, responsable del sistema nacional de gestión, el recupero aumentó 14% respecto del año pasado y alcanzó más de 22 millones de kilos de plástico reintroducido en cadenas productivas. Con presencia en 22 provincias y una red de 94 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), el esquema se consolidó como uno de los pilares de la economía circular vinculada al agro.

En 2025, CampoLimpio reafirmó el rol del campo como generador de una nueva cadena de valor industrial: aquella que transforma residuos plásticos en insumos para sectores estratégicos. De cada cuatro envases recuperados, tres son derivados a operadores autorizados para su reciclaje, proceso que los convierte en caños para minería, asfalto, bidones tricapa, bolsas para residuos patogénicos y losetas para la protección de fuentes de energía, entre otros destinos habilitados.

El crecimiento del sistema estuvo respaldado por una robusta articulación público-privada. “Todo esto es posible gracias al trabajo conjunto entre productores, autoridades y empresas”, destacaron desde la organización. La incorporación de Chubut este año y la presencia nacional, señalaron, fueron clave para expandir la red.

Las alianzas con áreas de ambiente y producción de diversas provincias impulsaron iniciativas que ampliaron los usos del plástico reciclado. Estos espacios de encuentro, afirmaron, favorecieron la creatividad y la innovación necesarias para que la economía circular gane escala en distintos territorios.

Los productores también son protagonistas del progreso del sistema. Su participación en el triple lavado, la correcta disposición y la entrega en los CAT asegura que los envases tengan un destino seguro y productivo. Durante 2025, CampoLimpio realizó más de 400 capacitaciones orientadas a consolidar buenas prácticas y garantizar el cumplimiento normativo.

Con un volumen creciente y una red cada vez más articulada, el desafío hacia 2026 será ampliar alianzas, sumar nuevos actores industriales y seguir transformando el plástico del agro en una fuente de desarrollo económico para el país.