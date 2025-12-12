La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, respondió este viernes con dureza a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la exmandataria cuestionara al Gobierno por el índice de inflación de noviembre, que registró una suba del 2,5%. A través de un mensaje en X, Bullrich calificó a Cristina como “Señora Presidiaria” y le pidió “no opinar de economía”, asegurando que la administración actual trabaja para “arreglar el desastre” heredado.

En su publicación, la senadora apuntó contra la gestión del Frente de Todos y recordó que en diciembre de 2023 “la inflación mensual fue de 25%”, cifra que —según dijo— equivaldría prácticamente a la inflación acumulada en 2025. Bullrich cuestionó además la existencia de “precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio, faltantes de nafta y electrodomésticos, pobreza y desempleo” al final del último gobierno kirchnerista.

La legisladora sostuvo que en “apenas dos años” el oficialismo logró “romper ese esquema empobrecedor” y “ordenar la economía”, señalando que las críticas de Cristina responden a “miedo frente al rumbo correcto”. En tono irónico, agregó que la expresidenta debería “aprovechar el tiempo para estudiar”, sugiriendo que Milei podría recomendarle “uno o dos libros de economía”. El presidente respondió al posteo con un escueto “Tremenda masterclass”.

El cruce se originó por un mensaje de Cristina Kirchner, quien ironizó sobre la estrategia económica del Gobierno y preguntó: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”. La exvicepresidenta señaló que el número de noviembre llegó tras “el ajuste más grande en décadas”, un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares, caída del consumo, cierres de fábricas y reducción del gasto público.

Cristina acompañó su mensaje con una foto de 2015 donde Bullrich y Federico Sturzenegger presentaban el “IPC Congreso”, y remarcó que en noviembre de ese año la inflación que denunciaba la oposición “era más baja que la de Milei”. Además destacó que su administración no debía “ni un dólar al Fondo” y enumeró políticas como salarios y jubilaciones altas, entrega de computadoras, medicamentos gratuitos, pensiones y el programa espacial.

El intercambio público volvió a encender la grieta política en torno al rumbo económico y al impacto del ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei.