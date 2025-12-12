A pocos días de las fiestas, el tradicional cruce a Chile volvió a intensificarse entre quienes buscan mejores precios en tecnología, y la PlayStation 5 se transformó en el producto estrella de la temporada. Comerciantes chilenos aseguran que, durante diciembre, aumentó notablemente la llegada de argentinos interesados en adquirir la consola, cuyos valores en el país trasandino resultan considerablemente más bajos que en el mercado local.

Durante un relevamiento realizado en Chile a comienzos de diciembre, la PS5 Pro en Falabella se ofrecía a CLP 839.990, lo que equivale aproximadamente a $1.260.000 argentinos. La versión Slim con lectora, en combo con Astro Bot y Gran Turismo 7, costaba CLP 569.990 (unos $855.000), mientras que la Slim Digital se ubicaba en CLP 469.990 (alrededor de $705.000). Los precios varían según el tipo de cambio, aunque una referencia rápida indica que CLP 1000 equivalen a entre $1500 y $1600 argentinos.

La diferencia con el mercado argentino es considerable: la PS5 Slim aparece listada entre $1.300.000 y $1.700.000, mientras que la versión Digital ronda entre $1.200.000 y $1.500.000. Esta brecha se amplía aún más por las promociones online que ofrecen las tiendas chilenas. En Falabella, por ejemplo, el bundle digital con Gran Turismo 7 y Astro Bot figura a CLP 649.990 en su web, pero al 11 de diciembre estaba rebajado a CLP 439.990, unos $660.000 argentinos. En Argentina, ese mismo producto cuesta alrededor de $1.200.000.

Mendocinos y visitantes de otras provincias aprovechan esta diferencia realizando compras por internet y retirando en tienda, en muchos casos mediante escapadas de fin de semana que combinan playa y shopping. El Mall Marina de Viña del Mar es uno de los destinos más elegidos, no solo por su variedad de marcas internacionales, sino también por el programa Passport, que ofrece descuentos exclusivos para extranjeros en más de 50 locales, incluidos Sony y BackOnline.

Además de las consolas, los juegos también representan un atractivo, con valores que en Chile oscilan entre los CLP 29.990 y CLP 89.990, lo que resulta competitivo frente a los precios del mercado argentino. Con la llegada de las fiestas y el deseo de regalar tecnología, la tendencia promete continuar en alza durante las próximas semanas.