La "Bruja" Tello fue condenado a 17 años de cárcel por matar a una nena

El barrio Constitución, en Santa Lucía, amaneció marcado por la tragedia tras el disparo que, en la madrugada del 26 de diciembre de 2024, terminó con la vida de Milagros Rivero Gutiérrez, una niña de 10 años. La investigación judicial determinó que el responsable fue Leonardo Ezequiel Tello, de 32 años, quien aceptó una condena de 17 años de prisión en un juicio abreviado.

Según los datos del caso, Tello manipulaba un revólver calibre 22 dentro de la vivienda donde convivía con la madre de la niña y sus hermanos. La imprudencia con el arma no era nueva: testigos indicaron que desde el día anterior el hombre había estado efectuando disparos tanto dentro como fuera de la casa, incluso contra un tarro hallado perforado en el fondo del domicilio.

En ese contexto, durante la madrugada del 26 de diciembre, un balazo salió del arma que Tello manipulaba e impactó en el abdomen de Milagros, que se encontraba dentro de su hogar. El disparo resultó fatal y la pequeña cayó herida de gravedad.

Desesperado, uno de los hermanos de la niña la tomó en brazos y la llevó hasta el puesto policial de la Motorizada en busca de asistencia urgente, pero Milagros llegó sin vida. Mientras tanto, Tello abandonó la casa e intentó ocultarse en el domicilio de sus padres, donde finalmente fue detenido. En ese lugar también se secuestró el arma utilizada.

Para la fiscalía, la conducta de Tello durante todo el 25 de diciembre evidenciaba una total falta de responsabilidad, marcada por el uso temerario del arma que terminó desencadenando la tragedia. Con los testimonios y las pruebas recolectadas, el acusado reconoció su responsabilidad y fue condenado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.