La nueva reforma laboral no se centra en modificar la base de la indemnización, que se mantiene incólume en la ley como "un mes por año trabajado", un régimen que es considerado uno de los más generosos a nivel internacional,. El verdadero problema, según Federico Sturzenegger, es la litigiosidad y la gran incertidumbre que enfrentan los empleadores al momento de un despido,.

El ministro explicó que la gran preocupación de los empresarios no es pagar el monto legal (por ejemplo, cinco meses por cinco años de trabajo), sino la posibilidad de que un juez intervenga y determine que la suma a pagar sea significativamente mayor, como veinte meses. Para combatir esta "creatividad" judicial y la incertidumbre en las compensaciones por daños y perjuicios, la ley de control de trabajo introduce múltiples cambios.

Publicidad

Entre las modificaciones claves, el proyecto busca evitar los "grises" que permiten el margen para el litigio laboral. Para ello, la ley estipulará que componentes como el aguinaldo, las vacaciones y las propinas quedarán fuera de la base de cálculo de la indemnización,. Respecto a las propinas, se establece legalmente en la nueva norma que estas no son consideradas sueldo, reforzando un decreto emitido previamente.

Además, la nueva legislación aborda la incertidumbre en torno a la tasa de actualización de los juicios laborales, que se arrastran por años. Anteriormente, los jueces aplicaban tasas variadas, como inflación más 3 o inflación más 7. La ley ahora estipula de forma precisa la manera en que se hará esta actualización, ofreciendo un método totalmente lógico y normal que brinda mayor certeza a los empresarios,.

Publicidad

A estos cambios se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo es posible gracias a la política de contención del gasto del gobierno de Javier Milei, la cual permite la baja de impuestos,. El Ministro de Economía destinará al mercado laboral parte de esta baja impositiva. El empleador dejará de pagar un 3% de impuestos al trabajo al Estado y ese dinero se depositará en el FAL, que opera como un fondo de ahorro previo.

Este fondo está diseñado para que el empleador pueda hacer frente a las contingencias de los despidos y los problemas judiciales. El dinero del fondo, que también proporciona tranquilidad al trabajador, deberá ser colocado en instrumentos diseñados para preservar su valor y ser seguros,. Un ejemplo de mecanismo seguro es la inversión en plazos fijos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), que se ajustan con la inflación, similar a lo que ocurre con el fondo de la UOCRA.