El Gobierno nacional habilitó formalmente la figura de las estaciones de servicio móviles dentro del marco regulatorio de expendio de combustibles líquidos, una medida que quedó establecida mediante la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La disposición fija los procedimientos y condiciones técnicas para la operación de depósitos portátiles destinados al abastecimiento minorista.

Según la normativa, estas estaciones móviles constituyen una “herramienta fundamental” para garantizar el suministro en localidades que no cuentan con estaciones de servicio en un radio cercano. El objetivo central es reducir las distancias que deben recorrer los consumidores para acceder a combustibles y, al mismo tiempo, disminuir los costos asociados al traslado. De esta forma, se busca favorecer el desarrollo productivo de las economías regionales.

La resolución destaca que la modalidad móvil brinda una “alternativa novedosa” para resolver el abastecimiento local en condiciones seguras, dadas las menores exigencias de mantenimiento e infraestructura respecto de una estación fija. En paralelo, ofrece ventajas logísticas, ya que permite una instalación rápida y la posibilidad de reubicación según la demanda.

La medida complementa autorizaciones previas para el uso de tanques sobre el terreno y otras modalidades móviles. El nuevo decreto define a las Estaciones de Servicio Móviles como “depósitos portátiles autónomos totalmente equipados para el transporte y abastecimiento de hidrocarburos”, lo que incluye estructuras modulares y vehículos cisterna adaptados.

En el plano administrativo, la Secretaría de Energía dispuso que los operadores bajo esta modalidad integren el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos. Además, aprobó procedimientos diferenciados para las dos categorías habilitadas: la “estación modular portátil” y la “estación de servicio móvil cisterna”, cada una con requisitos específicos de seguridad y operación.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca ampliar la cobertura energética en todo el país y atender de manera más eficiente las necesidades de las zonas rurales o de difícil acceso.