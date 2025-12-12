La provincia de Chubut atraviesa días críticos debido a los incendios forestales que continúan activos en los parques nacionales Lago Puelo y Los Alerces. Ambos focos, originados por tormentas eléctricas registradas hace poco más de una semana, ya consumieron un total estimado de 3.000 hectáreas y mantienen en alerta a comunidades, autoridades y brigadistas.

El incendio más complejo se desarrolla en Lago Puelo, puntualmente en la zona del río Turbio, un sector de acceso extremadamente dificultoso. Para alcanzar el foco principal, los brigadistas deben ingresar por el lago y luego caminar entre cuatro y cinco horas por un terreno quebrado que incluye áreas pedregosas, bosque quemado y espesas columnas de humo. Esta combinación limita la capacidad de maniobra y retrasa la contención del fuego.

Publicidad

Según Rubén Jaramillo, responsable del operativo en el parque, durante los primeros días incluso debieron utilizar caballos para acceder a zonas donde los medios aéreos no podían operar, lo que permitió que las llamas avanzaran sin control. La visibilidad reducida y la cercanía del humo al nivel del suelo siguen afectando a los helicópteros, que no pueden operar con normalidad.

Actualmente, unos 60 brigadistas trabajan en el combate directo del fuego, las tareas de logística, comunicaciones y asistencia en los campamentos base. Las jornadas se extienden entre las 7 y las 18, pero los combatientes deben permanecer varios días continuos en la montaña, descansando y alimentándose en campamentos improvisados. El desgaste físico y las condiciones extremas del terreno agravan la complejidad del operativo.

Publicidad

Al mismo tiempo, un foco activo en el Parque Nacional Los Alerces obliga a dividir recursos entre ambas áreas protegidas. Los fuertes vientos y las tormentas eléctricas que persisten en la región aumentan la probabilidad de nuevos incendios. “Llevamos tres focos por rayo”, comentó un brigadista, quien remarcó que las variables meteorológicas están fuera de control.

Ante este escenario, la Administración de Parques Nacionales prohibió completamente el uso del fuego en la Patagonia. Las autoridades reiteraron que está vedado encender fogones fuera de los lugares habilitados y advirtieron que cualquier descuido puede generar nuevos incendios, especialmente en plena temporada turística y con temperaturas elevadas.