La temporada navideña y la proximidad del Día de Reyes Magos impulsan una intensa oleada de compras, siendo la PlayStation 5 uno de los productos de tecnología más solicitados por los argentinos que viajan a Chile. Comerciantes chilenos confirman que la consola es un artículo esencial en las cartas de deseos de niños y adultos.

Para comprender la magnitud de los precios, es crucial recordar que, al cambiar pesos chilenos (CLP) a pesos argentinos (ARS), se debe multiplicar el valor chileno por 1,5 o 1,6, dependiendo de la fluctuación del cambio. Esto significa que CLP 1000 equivalen aproximadamente a entre $1500 y $1600 argentinos.

Publicidad

A principios de diciembre de 2025, los precios de venta de la consola PlayStation 5 en tiendas chilenas como Falabella eran significativos. La PlayStation 5 Pro se cotizaba a CLP 839.990, lo que representa cerca de $1.260.000 argentinos. Las versiones más asequibles eran la consola PS5 Slim edition Disco Astro Bot y Gran Turismo 7, con un valor de CLP 569.990 (unos $855.000 argentinos), y la consola PS5 slim digital Astro Bot y Gran Turismo 7, a CLP 469.990 (alrededor de $705.000 argentinos).

No obstante, la verdadera oportunidad se esconde en las plataformas digitales. En la misma cadena de tiendas reveló que la PS5 Hw Bundle Digital gt7 Astro Sony tenía un precio en línea de CLP 649.990 (alrededor de $975.000 argentinos). Sin embargo, gracias a rebajas especiales ofrecidas en la web, el mismo producto se podía adquirir a solo CLP 439.990, lo que se traduce en unos $660.000 argentinos.

Publicidad

Esta diferencia es drástica si se compara con el precio en Argentina, donde la misma consola figura en $1.200.000 argentinos (un millón doscientos mil pesos argentinos). Por esta razón, la compra en el país trasandino, especialmente a través de la modalidad online y posterior retiro en tienda, resulta sumamente conveniente para muchos mendocinos y argentinos que buscan aprovechar estos descuentos exclusivos de la web.

Otros ejemplos de rebajas en la web incluyen la consola PS5 Hw Bund Stand gt7 Astro Sony, cuyo precio cayó de CLP 719.990 a CLP 559.990, y la consola PS5 Hw Digital gt7 A, que pasó de CLP 639.990 a CLP 439.990. En cuanto a los videojuegos, la oferta es amplia, con precios que oscilan entre CLP 29.990 y CLP 89.990.