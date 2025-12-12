El foco de la nueva ley de reforma laboral no está puesto en una "ley de esclavitud", sino en impulsar la formalidad laboral y atender las nuevas modalidades de empleo, especialmente entre los jóvenes. Federico Sturzenegger, al referirse al contenido de la normativa, explicó que esta se centra en crear empleos y generar modalidades de negociación más adecuadas a las necesidades regionales, buscando promover la federalización y la capacidad de las provincias para generar empleo privado.

Sturzenegger clarificó que la ley excluye explícitamente a ciertas categorías de trabajadores, una distinción que se establece en el segundo artículo que define el ámbito de aplicación de la ley.

Los trabajadores que no entran dentro de esta reforma laboral son:

Repartidores y plataformas digitales: Este sector queda excluido claramente de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Trabajo agrario: Este sector nunca ha entrado en la LCT. Empleadas domésticas: Al igual que el trabajo agrario, estas poseen regímenes laborales específicos. Empleado público: El empleo público cuenta con un régimen aparte.

El especialista destacó que la exclusión de los trabajadores de plataformas, como los repartidores, es crucial porque aborda una modalidad laboral que el mercado busca y que se relaciona con el empleo de una forma diferente a la histórica. Puso como ejemplo que las empresas de reparto, como Rappi, anteriormente temían ofrecer beneficios como seguros o cascos, ya que hacerlo podría llevar a que los trabajadores fueran clasificados bajo la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva ley clarifica este punto, permitiendo que estas nuevas modalidades, donde el trabajador puede decidir trabajar solo un día específico, operen fuera del marco de la LCT.

Sturzenegger desestimó las críticas, mencionando a Aguiar como un ejemplo de alguien que grita sin conocer el contenido de la ley. Insistió en que la legislación busca escuchar la demanda de incorporar a la gente a la formalidad.