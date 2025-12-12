El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, conversó con el periodista Eduardo Feinmann sobre las modificaciones propuestas por el gobierno de Javier Milei en el proyecto de reforma laboral, detallando específicamente cómo funcionarán las vacaciones para los trabajadores,. El funcionario se refirió a esta iniciativa como una "modernización laboral".

Actualmente, la ley estipula que los empleados deben tomarse sus vacaciones en un periodo muy específico del año, que tradicionalmente es el verano. Sin embargo, Sturzenegger señaló que hoy la gente está demandando un sistema completamente diferente y mucho más flexible.

La propuesta busca permitir la flexibilización en beneficio del trabajador al permitir el fraccionamiento de los días de descanso,. Esto significa que, de mutuo acuerdo con el empleador, el trabajador podría tomarse una semana en un momento y otra semana en otro momento,. El funcionario remarcó que esta capacidad de fraccionar las vacaciones es un reclamo constante, especialmente entre los jóvenes.

El principio fundamental de la reforma es que las decisiones se tomen siempre de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, lo cual asegura que el cambio sea beneficioso para el empleado, siguiendo el eje de darle mayor libertad a la relación laboral,.

A pesar de la nueva flexibilidad, se establecerá un mínimo de siete días de vacaciones continuas para asegurar el ordenamiento interno de la empresa. El principio general es otorgar más libertad a la relación siempre y cuando el fraccionamiento sea acordado por ambas partes.