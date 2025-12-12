El huevo frito, uno de los alimentos más universales y simples, tiene un truco que está transformando la manera en que se prepara en distintos países: agregar una pequeña cantidad de vinagre mientras se cocina. Aunque en la Argentina no es una práctica habitual, en varias cocinas europeas, especialmente la francesa, es una técnica tradicional que ofrece resultados sorprendentes.

En Francia, esta incorporación es clave en los oeufs à l’assassin, una receta cuyo nombre dramático esconde una técnica precisa. Consiste en sumarle al huevo una cucharadita de vinagre de vino tinto durante la fritura, lo que intensifica el sabor de la yema y aporta una cremosidad superior. El ácido actúa directamente sobre las proteínas de la clara, acelerando su coagulación y evitando que se disperse en la sartén, logrando una superficie más lisa y una cocción más controlada.

Según expertos, el vinagre no solo mejora la textura del huevo frito, sino también la de los huevos revueltos. Agregar una pizca a la mezcla antes de llevarla al fuego permite obtener una preparación más ligera, esponjosa y uniforme, con una sensación en boca más delicada.

Los resultados son notorios: una clara más firme y elegante, y una yema más rica y aterciopelada. Solo se necesita una cucharadita para transformar un plato cotidiano en una preparación más refinada, con base química y avalado por chefs profesionales. La recomendación es simple: la próxima vez que prepares un huevo, sumá un toque de vinagre. El cambio se nota de inmediato.