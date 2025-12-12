Marcha antiminera en Mendoza: más de 10 policías y manifestantes heridos

Una manifestación en la Ciudad de Mendoza en rechazo a la minería escaló hasta terminar con serios incidentes. La protesta se había concentrado inicialmente en el Kilómetro Cero, en el microcentro de Mendoza. Los desmanes se produjeron durante la desconcentración, con un grupo de personas dirigiéndose hacia las instalaciones de Canal 9, ubicado en calle Garibaldi, y otros disturbios sobre calle San Martín.

Hasta el momento, más de 10 personas fueron aprehendidas por la policía, aunque todavía no han sido imputadas. Un total de 11 personas siguen a disposición de la justicia.

Publicidad

Entre los detenidos se encontraban dos periodistas que estaban cubriendo la marcha. Ambos pasaron la noche en una comisaría, pero fuentes judiciales informaron a MDZ que fueron liberados en la mañana.

El enfrentamiento dejó un saldo de policías heridos. El Ministerio de Seguridad comunicó que acusan directamente a los manifestantes por los sucesos. Siete efectivos de la policía fueron atendidos en centros de salud, incluyendo 4 hombres y 3 mujeres. Una de las oficiales lesionadas es la jefa de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), Yemina Ramírez.

Publicidad

La investigación de los incidentes ha quedado bajo la dirección del fiscal Fernando Giunta. Giunta es el encargado de las causas que involucran controles de tránsito, incluyendo los cortes de calle.

Estas movilizaciones se realizan de forma diaria desde que se aprobó el proyecto San Jorge en la Legislatura. No obstante, los registros indican que hasta la jornada de los incidentes, no se habían reportado disturbios en las marchas anteriores.