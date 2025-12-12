El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la capacidad instalada de la industria en octubre de 2025 descendió al 61%, frente al 63% registrado en el mismo mes del año anterior. Aunque se observa una leve recuperación respecto a septiembre, cuando alcanzó un 61,1%, la cifra sigue mostrando una tendencia a la baja en varios sectores claves.

El sector textil se encuentra en una situación crítica, con un nivel de utilización de la capacidad instalada de apenas 32,5% en octubre, muy por debajo del promedio general y con una caída significativa respecto al 47,8% de octubre de 2024. Esta baja se explica principalmente por la disminución en la producción de hilados de algodón y tejidos. Según el Índice de Producción Industrial manufacturero, la fabricación de hilados de algodón cayó un 34,7% y la producción de tejidos y acabado de productos textiles disminuyó un 34,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Publicidad

Otros sectores que registraron retrocesos importantes son la fabricación de papel y cartón, que redujo su capacidad instalada del 72,9% en 2024 al 62,3% en 2025. Esta caída se atribuye a la menor producción de papel y cartón para envases y embalajes. Asimismo, el sector de productos de caucho y plástico disminuyó su utilización al 42,6%, frente al 48,9% del año previo, debido a la reducción en la fabricación de manufacturas de plástico y neumáticos.

Este contexto refleja un panorama industrial desafiante para Argentina, donde sectores fundamentales muestran retrocesos que impactan en la producción y capacidad operativa. La continuidad de estos indicadores será clave para evaluar la recuperación y competitividad del sector en el próximo año.