Después de 25 años de actividad, la conservera Marechiare, un emblema de la industria alimentaria en Mar del Plata, cerró definitivamente sus puertas. La empresa despidió a 50 trabajadores y puso fin a su producción, afectada por múltiples factores económicos adversos.

La decisión fue consecuencia de la caída sostenida en las ventas, el aumento significativo de los costos productivos y la fuerte competencia de productos importados que dificultaron la rentabilidad de la planta. Federico Angeleri, director del grupo Marechiare, declaró: “No nos queda alternativa. Entre la difícil situación que estamos atravesando y que no estamos en condiciones de competir contra todo el aluvión de importados, tomamos la decisión de dejar de producir”.

Publicidad

Marechiare formaba parte del Grupo Veraz, un conglomerado argentino con fuerte presencia en la pesca de merluza y langostino, y poseedor de una de las flotas más importantes del país. La conservera, que funcionaba como filial, estuvo involucrada en negociaciones de venta con la multinacional española Nueva Pescanova en 2022, aunque esta operación excluyó expresamente a la planta de conservas, evidenciando la falta de interés internacional por el rubro.

Tras suspender la producción, Marechiare mantuvo activa una tienda online para vender el stock remanente, hasta completar la liquidación de sus productos. Desde su página oficial, la empresa comunicó: “Hace algunos meses nos vimos obligados a suspender la producción de nuestra planta, golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados. Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”.

Publicidad

La fábrica había adquirido la marca en 1997 y logró consolidarla como un referente en la elaboración y comercialización de conservas de atún y otras especies marinas, que acompañaron a generaciones de consumidores tanto en Mar del Plata como a nivel nacional. Su liderazgo en el sector fue notable hasta que la crisis económica y la presión de la competencia extranjera comenzaron a erosionar su sostenibilidad.

La industria pesquera local atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Según Angeleri, “Estamos atravesando una de las peores crisis que tuvo el sector. Hay muy pocos negocios en la actividad que hoy están siendo rentables y por eso la preocupación de todo el sector”. El aumento de costos, la inflación persistente y la caída del consumo interno profundizaron la situación, haciendo inviable la continuidad de muchas empresas.

Publicidad

La desvinculación de los 50 empleados afectó no solo a las familias sino también al ecosistema económico del puerto, generando preocupación en cámaras empresariales y autoridades por el aumento del desempleo y la pérdida de un actor clave en la cadena productiva local. La planta, que llegó a emplear a decenas de trabajadores, había sido un pilar importante en la identidad industrial de Mar del Plata.

En busca de alternativas, la empresa estudió la posibilidad de reconvertirse hacia la importación y comercialización de pescado enlatado, como atún y caballa, abandonando la producción local. Sin embargo, esta estrategia no pudo revertir la crisis ni evitar el cierre definitivo.

El cierre de Marechiare representa un duro golpe para la industria alimentaria y pesquera de Mar del Plata, que pierde un referente histórico en un contexto de creciente incertidumbre para las empresas del sector. La vocación industrial de la familia propietaria permanece, aunque ahora enfocada en nuevas modalidades, adaptadas a los desafíos actuales del mercado.