El Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET iniciaron este viernes 12 de diciembre la sexta sesión correspondiente a la cuarta negociación paritaria 2025. La reunión dio continuidad al trabajo conjunto que las partes vienen realizando en el marco de la discusión salarial y de condiciones laborales para el próximo año.

El encuentro es encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien abrió la mesa paritaria acompañado por funcionarios de su cartera y del Ministerio de Educación. En representación del Ejecutivo también participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor Jurídico del Ministerio de Educación, Martín Recabarren.

Por parte de los gremios docentes, la mesa cuenta con la presencia de dirigentes de las tres organizaciones con representación en la docencia sanjuanina. De UDAP participaron la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Ríos.

AMET estuvo representada por su secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos. En tanto, por UDA asistieron la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Elena Hierrezuelo; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.

Durante la reunión, las partes continuaran analizando los distintos puntos que integran la agenda de negociación, en el marco del esquema paritario que se viene desarrollando para definir los criterios salariales y las condiciones laborales del ciclo lectivo 2025.