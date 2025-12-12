Accidente fatal en la Ruta 40: un muerto y dos heridos tras choque múltiple

Un trágico siniestro vial ocurrido esta mañana en el cruce de la Ruta Nacional 40 con la calle 9 ha dejado un saldo preliminar de una persona fallecida y dos heridas. El accidente, registrado a las 9.27 horas, involucró a tres vehículos según los primeros testimonios de testigos presenciales.

De acuerdo con las versiones de personas que presenciaron el hecho, una Kangoo habría impactado de manera frontal contra un automóvil Fiat, desencadenando una colisión en cadena que incluyó a un tercer vehículo, identificado como una Toyota Hilux. La violencia del choque se habría producido en el cruce mismo de las dos vías, generando un fuerte impacto audible a considerable distancia y dejando restos de los vehículos esparcidos sobre la calzada.

Investigación en curso

La causa exacta del accidente será determinada mediante una investigación formal a cargo de la Fiscalía correspondiente. Se espera que en las próximas horas se realicen las pericias técnicas de rigor, que podrían incluir una reconstrucción de la secuencia del siniestro, análisis de los vehículos involucrados y recolección de testimonios formales.