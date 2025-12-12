El sector lácteo argentino atraviesa uno de sus momentos más dinámicos de la última década, con un fuerte salto exportador que consolida su recuperación. Según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), elaborados por la Dirección Nacional de Lechería, las ventas externas entre enero y octubre de 2025 aumentaron 19% medidas en dólares y 14% en litros equivalentes, generando ingresos por US$1353 millones y un total exportado equivalente a 2471 millones de litros de leche.

El desempeño de octubre marcó un hito: con 47.778 toneladas enviadas al exterior, se convirtió en el mejor mes para la cadena desde diciembre de 2013. Frente al mismo mes de 2024, el crecimiento fue del 29% en litros equivalentes y del 26% en valor, una señal que los analistas leen como un anticipo de un cierre de año expansivo.

La recuperación, que se había iniciado de manera gradual durante el primer semestre, se fortaleció en la segunda mitad gracias a una combinación de factores: precios internacionales más firmes, mayor disponibilidad de leche cruda y un rebote productivo que devolvió estabilidad a los tambos. Entre enero y octubre, la producción doméstica creció 10,7% interanual, revirtiendo la retracción registrada en 2024. Solo en octubre se ordeñaron 1162 millones de litros, un aumento del 9,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Los productos que explicaron la mayor parte del impulso exportador fueron la leche descremada y entera en polvo, los quesos semiduros, la manteca y el suero. Estas categorías, históricamente centrales en el comercio lácteo, registraron este año un dinamismo más marcado debido a las necesidades de abastecimiento en mercados estratégicos como Argelia y China. Chile y Brasil también mantuvieron compras sostenidas, aunque más moderadas.

Con este escenario, la cadena ingresa al tramo final de 2025 con expectativas renovadas. Los referentes del sector coinciden en que el desafío será sostener la competitividad alcanzada, diversificar destinos y consolidar una oferta estable que permita aprovechar un contexto internacional que, por primera vez en años, aparece claramente favorable.