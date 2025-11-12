Luego de la derrota 2-0 de River Plate ante Boca Juniors en la Bombonera, el delantero Maxi Salas quedó en el centro de la polémica tras haber golpeado a un hincha rival que ingresó al campo de juego y se burlaba de los jugadores millonarios. Este lunes, el futbolista decidió expresarse públicamente y envió un mensaje conciliador a través de sus redes sociales. “No tengo dudas de que vamos a salir adelante. Nos vamos a levantar más fuertes en las adversidades. Seguir trabajando duro es la única manera”, escribió Salas en una historia de Instagram, acompañando el texto con una foto del plantel en la Bombonera.

El atacante agregó una frase dirigida a los simpatizantes del club: “Pedir perdón al hincha de River, las buenas van a venir”, cerró, sin hacer mención directa al incidente con el hincha de Boca.

El hecho ocurrió al finalizar el Superclásico, cuando un simpatizante xeneize logró evadir la seguridad, ingresó al campo y comenzó a filmar con su celular mientras se mofaba de los jugadores de River. Fue entonces cuando Salas reaccionó con un golpe, generando un fuerte debate en redes sociales y medios deportivos.

El hincha identificado como Uriel Hamra, en declaraciones a TN, explicó que la situación fue confusa: “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”, señaló el joven.

Tras la tensión vivida, el plantel millonario tuvo jornada libre este lunes y volverá a los entrenamientos este martes por la tarde, con la mente puesta en el próximo compromiso frente a Vélez Sarsfield.

River atraviesa un momento deportivo delicado: con 52 puntos, ocupa el tercer lugar en la tabla anual y se encuentra en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026, disputando punto a punto su lugar con Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo necesita una victoria ante Vélez para sostener sus aspiraciones, mientras espera que sus rivales directos no lo superen. Además, podría beneficiarse si Rosario Central o Boca Juniors se consagran campeones del Torneo Clausura, lo que liberaría un cupo directo para la fase de grupos del certamen continental.

En un contexto de críticas y tensión tras el Superclásico, el mensaje de Salas buscó transmitir calma y compromiso con los hinchas. La próxima presentación de River será clave para revertir el ánimo y reencauzar su camino rumbo a los objetivos de la temporada.