La Casa Rosada fue escenario este lunes de la segunda reunión de la mesa política nacional, presidida por Javier Milei. El mandatario convocó a sus principales colaboradores a las 9:30 para coordinar la estrategia electoral y parlamentaria del oficialismo en los meses previos a las elecciones generales de octubre.

Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se incorporó más tarde debido a un turno médico.

Fuentes oficiales confirmaron que se discutieron fechas para las giras presidenciales por distintas provincias con el fin de fortalecer los armados locales de La Libertad Avanza. También se revisó la compleja agenda legislativa, marcada por los intentos opositores de reinstalar proyectos vetados y la necesidad del Gobierno de sostener el rumbo del ajuste fiscal.

Según trascendió, Karina Milei consolidó su rol de conducción política junto a Menem y Adorni, mientras que Bullrich y Francos buscaron atenuar tensiones internas. La ministra de Seguridad insistió en la necesidad de evitar conflictos dentro del oficialismo, recordando su experiencia en las disputas del PRO.

Tras la mesa política, Milei tenía previsto tomar juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior y luego reunirse con el comando bonaerense de campaña para definir los primeros pasos de la estrategia electoral en ese distrito, donde La Libertad Avanza sufrió una derrota de 13 puntos frente a Fuerza Patria.

La jornada culminará con la presentación del Presupuesto 2026, que será grabada a las 17 en el Salón Blanco y emitida en cadena nacional a las 21. El mensaje se centrará en la defensa del déficit cero como pilar económico, con un reconocimiento explícito al esfuerzo de la población frente al ajuste. Según fuentes de Olivos, Milei buscará reforzar la idea de que el equilibrio fiscal se mantendrá como prioridad frente a las presiones políticas y legislativas.