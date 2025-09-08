En una noche especial en el Movistar Arena, Nicolás Vázquez vivió uno de los momentos más conmovedores de su carrera al escuchar públicamente una canción dedicada a su hermano fallecido, Santiago Vázquez. Frente a miles de espectadores, el actor fue testigo de un homenaje que surgió de una profunda experiencia personal y que fue interpretado por su amigo y colega Benjamín Rojas.

La historia detrás de esta canción se remonta a 2017, meses después del fallecimiento de Santiago. Según relató Vázquez en su cuenta de Instagram, la inspiración nació de un sueño: “Soñé con una letra, sucedió en una playa, era una siesta. Me desperté y la anoté”. Este texto se transformó en la base de un tema musical que luego compartió con Rojas, quien se encargó de ponerle melodía.

Durante una gira teatral de “El otro lado de la cama”, Benjamín sorprendió a Nicolás en un camarín recordándole aquella letra soñada. “¿Te acordás de esa letra que soñaste? La hice música”, le dijo antes de mostrarle la melodía por primera vez. La emoción los invadió a ambos, y entre lágrimas reconocieron que habían creado “algo muy especial” en honor a Santi.

La letra refleja la espera y la esperanza frente a la pérdida: “Abro los ojos, despierto y espero una señal. Que alguien me diga que nada, que nada te puede pasar. Espero el llamado y buscarte por esa esquina que siempre estás, sin saber que algún día el tiempo se iba a frenar. Sé que estás y no te puedo olvidar. Sé que estás y no te puedo escuchar. Ave del sol, de las cenizas renacerás. Llevas en sus alas el fuego y la eternidad. Ave del sol, hacia donde esté vendrás. Nada ni nadie nos va a separar. Jamás”.

En su publicación, Vázquez expresó: “Y así, juntos, le dedicamos esta canción a mi hermano Santi. Una forma hermosa de honrarlo”. El posteo recibió miles de mensajes de apoyo, destacando la importancia del recuerdo y la memoria en la vida del actor y en la escena pública.

El homenaje alcanzó su punto máximo durante el show de Erreway en el Movistar Arena, cuando Benjamín Rojas interpretó la canción en vivo. Al presentar el tema, dijo: “Es una canción muy linda... que compusimos juntos para un gran amigo mío y su hermano Santi, que está por acá escuchándonos”. El público respondió con aplausos y ovaciones, emocionado por la demostración de amistad y cariño.

Nico recordó en Instagram: “Muchos años después, el otro día, en un estadio Movistar lleno, junto a sus dos hermanos del alma, Camila (Bordonaba) y Felipe (Colombo), nada más y nada menos que frente a un estadio entero, me sorprendió y me la cantó”.

En la grabación compartida, Benjamín se dirige al público señalando a Nico y explica el significado de la canción: “Perdón, Nico te nombré porque la compusimos juntos y es la primera vez que vamos a tocar ante tanta gente esta canción... que compusimos juntos para un gran amigo mío y su hermano Santi, que está por acá escuchándonos”.

Finalmente, Nicolás cerró su mensaje con un profundo agradecimiento: “Te amo, Benja. Sabés lo que sos para mí. Y aprovecho para decirte: lo que han hecho con esta vuelta, Erreway, es histórico. Se lo merecen. Son grandes profesionales y mejores personas. Comparto con ustedes este momento que para mí es inolvidable. Ojalá algún día puedan escuchar la canción entera. Para vos hermano. Te amo Santi. Siempre juntos”.