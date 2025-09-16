En cadena nacional, el presidente Javier Milei defendió el ajuste fiscal de su gestión y aseguró que “el futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. Desde el Salón Blanco, el mandatario destacó que “si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”.

El mandatario agradeció el apoyo social durante el inicio de su mandato y afirmó: “Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período”. En la misma línea, dijo que “los argentinos son los protagonistas de este proceso” y resaltó que “el temple de los argentinos es heroico”.

Milei reconoció que “nos ha costado mucho llegar aquí” y advirtió: “Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho”. También señaló que “más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”.

En cuanto a las cifras presupuestarias, anunció un aumento del 5% real en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación, un 5% en pensiones por discapacidad y 4,8 billones de pesos extra para universidades nacionales. Además, sostuvo que “por primera vez en décadas, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras de infraestructura y logística”.

Las frases más destacadas del discurso de Javier Milei:

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. “Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país”. “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno”. “La baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de impuestos, y la salida del cepo como grandes logros”. “El presupuesto es el primero de la historia argentina en incluir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para recomponer la relación entre la Nación y las provincias”. “Los años más duros de afrontar fueron los primeros. Lo peor ya pasó. Queremos agradecerles a los argentinos por el enorme apoyo que demostraron a lo largo de este primer período”. “Los argentinos son los protagonistas de este proceso. El temple de los argentinos es heroico”. “Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho”. “Por primera vez en décadas, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras de infraestructura y logística”. “Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considere a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva”.

El discurso fue grabado tras una reunión en Casa Rosada con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. También estuvo presente el candidato a diputado José Luis Espert, quien acompañó al Presidente durante la emisión.