El martes será el día central de las actividades bilaterales. A las 10:45, Milei asistirá a la intervención de Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas. Posteriormente, a las 12:45, se llevará a cabo la esperada reunión bilateral con el exmandatario estadounidense. El día culminará con la participación de Milei en una recepción ofrecida por el propio Trump a las 20:00.

El miércoles, el presidente argentino expondrá ante la ONU a las 12:45. Milei ya había hablado ante la entidad en 2024, cuando criticó duramente su rol, acusándola de "promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030".

Esa misma noche, Milei recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. El reconocimiento será entregado por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos y uno de los funcionarios más cercanos e influyentes de Trump. En el evento, que se desarrollará en el Ziegfeld Ballroom, estarán presentes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Kristalina Georgieva.

Antes de emprender su regreso a Buenos Aires, el jueves Milei tendrá otro encuentro importante: a las 16:45 se reunirá con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. También asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith y mantendrá un encuentro con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, Director del Consejo Judío Latinoamericano.