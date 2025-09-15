MLS: hora, formaciones y cómo ver Inter Miami vs. Seattle Sounders

Inter Miami y Seattle Sounders se enfrentarán este martes a las 20:30 horas en el Chase Stadium, en un encuentro que va más allá de un simple partido de la MLS 2025. El equipo de Lionel Messi buscará tomarse revancha ante su verdugo en la final de la Leagues Cup, y de paso, dejar atrás la reciente derrota sufrida frente al Charlotte FC. Por su parte, el conjunto de Washington llega en un gran momento, con un invicto de cinco partidos y el objetivo de seguir escalando posiciones.

El equipo dirigido por Javier Mascherano intentará sanar la herida que dejó la derrota por 3-0 en aquella final, un resultado idéntico al que sufrieron en su última presentación. Para este crucial partido, Las Garzas no podrán contar con dos de sus figuras: el delantero Luis Suárez, quien está suspendido, y el defensor Tomás Avilés, que fue expulsado en el encuentro anterior.

Sounders, un rival de temer

El equipo visitante llega con una racha envidiable. Tras el Mundial de Clubes, solo han perdido uno de sus 16 partidos disputados, un registro que se suma a la conquista de la Leagues Cup, donde anotaron 16 goles y solo recibieron dos. La solidez ofensiva de los Sounders se debe, en gran parte, al buen rendimiento del ex Lanús, Pedro de la Vega, quien ha jugado en todos los partidos del torneo y fue clave en la semifinal con un gol que abrió el camino a la victoria.

Probables formaciones y datos del partido

El encuentro entre Inter Miami y Seattle Sounders, que será transmitido en vivo por Apple TV, tendrá a los siguientes jugadores en la cancha:

Inter Miami: Oscra Ustari; Ian ray, Noah Allen, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telesco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Seattle Sounders: Frei; A. Roldan, Andrade, Ragen, Tolo; Vargas, C. Roldan; Ferreira, Rusnak, Morris; Musovski. DT: Brian Schmetzer.