En la jornada de este lunes, quedaron inauguradas dos despensas del Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales. Dicho programa está a cargo de la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas de Nación en conjunto con el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. Los módulos estarán ubicados en Capital, en calle 25 de Mayo y Alvear, y en Rawson, en Avenida España y República del Líbano.

Allí se pueden encontrar productos regionales artesanales como conservas, yerbas, entre otros.

El objetivo de este proyecto es el de construir un espacio de visibilización de los productos, de los actores, de la agricultura familiar y la economía popular y solidaria. Como así también, promover el vínculo entre actores productivos con consumidores y gobiernos locales, a escala local, regional y federal aumentando las oportunidades de generación de riqueza, de ingresos y de trabajo digno.

Participaron del encuentro el Titular de la Unidad Ejecutora de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Oscar Minteguía: el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Martín Gómez Sabatié; el director de Desarrollo Agrícola, Fabricio Facchin; Lidia Furlani, Presidenta de Cooperativa Agrotecnológica Boca de Tigre y productores de la Feria Agroproductiva.

El módulo de Rawson está ubicado en Avenida España y República del Líbano.

Al comienzo del acto, el director de Desarrollo Agrícola contó el proceso atravesado para concretar este programa y expresó: “Esto es por todos ustedes que son los productores y productoras que están todos los días peleando para hacer un producto de calidad y poder comercializarlo. Quiero felicitarlos, porque para mí que hoy San Juan tenga estas dos despensas materializa mi visión personal de gestión”.

El representante de Nación, Oscar Minteguía, agradeció a las autoridades provinciales por el compromiso y agregó: “Esta es una red que nuclea gobiernos, equipos y organizaciones, con la esperanza de que esto le dé mucha más inteligencia en el uso del recurso y sustentabilidad en el tiempo. Las organizaciones deben explotar su condición solidaria y estrechar la mano al resto de los productores estén formalizados o no estén formalizados para que en esta vidriera puedan darse a conocer y comercializar sus productos. Esta red está en todo el país y ya está comunicada, acá hay productos de otros lugares y también es importante que se muestren y se vendan los productos y las historias de sus productores, y que los productos de San Juan lleguen a todos los lugares donde están ubicadas están despensas”.

Lidia Furlani, de la Cooperativa Boca de Tigre manifestó: “Estamos más que felices porque las políticas de Estado acompañan a las necesidades del pueblo. Quiero contarles que la Cooperativa Boca de Tigre es del departamento San Martín, somos un grupo de más de 40 familias que tienen muchos jóvenes, niños y ancianos involucrados en la producción del alimento sano. Esto lo hacemos a través de la unión de trabajadores y trabajadoras de la tierra. Nos alegra mucho que el Estado esté presente porque no creemos en el libre mercado. El Libre mercado no va a favorecernos a los sectores populares. Creemos en un Estado que responda, y que es el Estado de nuestro lado y no del lado de en frente”.

El módulo de Capital está en la calle 25 de Mayo y Alvear.

Antes del respectivo corte de cinta, el ministro Lucero dijo: “Poder tener un espacio para que exista esta infraestructura y los productores puedan vender y contar su historia habla de federalismo. Estoy convencido de que va a traer muchos beneficios para los productores de la Feria Agroproductiva y los de la cooperativa. Esto llena de satisfacción y es fruto del trabajo en conjunto. En lo personal estoy muy contento, felicitaciones a todo el equipo, no hay mayor satisfacción para un funcionario que sentirnos orgullosos del trabajo hecho en conjunto”.

Números de las despensas

Se trata de pequeños Nodos Solidarios de Alimentos para la comercialización asociativa de productos de la economía social y solidaria y la agricultura familiar. En la actualidad hay 59 despensas distribuidas en 22 provincias, en 55 ciudades y que nuclean a 59 organizaciones.