Morena Rial está viviendo sus "horas más críticas" tras la decisión judicial de dictarle la prisión preventiva, por lo que su alojamiento continuará en el penal de Magdalena.

Uno de sus abogados, Alejandro Cipolla, se había apoyado en que Morena es mamá de Amadeo, un bebé de un año que está en la etapa de lactancia, como argumento principal para conseguir que le otorgaran el arresto domiciliario con tobillera. Sin embargo, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty le restó fuerza a esta defensa.

Publicidad

La magistrada argumentó que los antecedentes de Morena "no la ayudaron" en su solicitud. Para justificar su decisión, la jueza se apoyó en que Rial "supo salir a robar con su bebé en brazos" y que, incluso, hubo momentos en los que le pidió a su hermana Rocío que se lo "cuidara un ratito," volviendo recién a los diez días.

Cipolla explicó que la jueza "argumenta que el bebé se encuentra contenido por la familia". El letrado criticó esta postura, señalando que en Argentina la Justicia no tiene un criterio uniforme, ya que "cada juez falla como quiere" al realizar la valoración de la psiquis de un menor.

Publicidad

Tras confirmarse que seguirá detenida, Morena Rial parece haber "decidido colaborar" y ha tomado una resolución enfocada en su futuro: va a estudiar.

Su amigo, Alan Cañete, quien la visitó en el penal, contó en el programa DDM que Morena ya inició los trámites para estudiar abogacía desde la cárcel. Esta decisión habría tenido un impacto positivo en su entorno familiar. Según indicaron en el programa, este paso habría alegrado a Jorge Rial, su padre, quien días atrás había sufrido problemas de salud derivados de todo lo que está viviendo.