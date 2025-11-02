Una importante gresca se desató en un barrio de Caucete, involucrando a dos familias que mantienen problemas preexistentes. El incidente, que fue catalogado como una gresca "bastante importante", resultó en una única persona herida: un mayor de edad, identificado en los registros policiales como Daniel Riveros.

Riveros sufrió un corte en el cuero cabelludo, según indicaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE. Según relatos recogidos en el barrio, la lesión habría sido provocada por una piedra. Aunque se especuló inicialmente sobre agresiones con arma blanca, las fuentes policiales aclararon que no se registraron apuñalados ni menores agredidos, si bien participaron menores de edad en el disturbio.

Publicidad

El señor Riveros fue atendido en el hospital departamental. Desde el centro de salud confirmaron que Riveros se retiró luego de recibir atención médica.

La complejidad del caso reside en la absoluta falta de colaboración de los involucrados. Hasta el momento, ninguna de las familias se ha presentado a realizar una denuncia formal. La persona lesionada, Riveros, en ningún momento quiso hablar con la policía.

Publicidad

Pese a la ausencia de denuncias, se le dio intervención a la UFI de turno, y se enviaron informes médicos. Las familias involucradas son conocidas por ser conflictivas y por tener problemas relacionados con el consumo de alcohol, aunque no con drogas, en un barrio que es considerado "un poco conflictivo".