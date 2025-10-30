Murió a los 90 años la ùnica hija del humorista Pepe Biondi

El espectáculo nacional se conmueve con la noticia de la partida de Margarita Biondi, quien falleció el lunes 27 de octubre de 2025, a la edad de 90 años. Margarita era la única hija del inolvidable humorista Pepe Biondi, una de las figuras "más queridas de la televisión nacional", y de María Teresa Moroca.

Margarita Biondi, quien estaba casada con el actor cubano Pepe Díaz Lastra, se caracterizó por su bajo perfil a lo largo de su vida, pero siempre se mostró orgullosa del legado artístico y humano de su padre. Nació el 19 de junio de 1935.

Publicidad

La hija del humorista fue la principal responsable de mantener viva la memoria de su padre. Cuidó su obra, colaboró activamente en la edición de su biografía y acompañó diversos homenajes en su nombre. Solía citar a su padre, quien decía que "la risa era un regalo para compartir".

A través de sus relatos, Margarita Biondi mantenía viva la memoria de la dura infancia del hombre que luego se dedicaría a arrancar carcajadas. Pepe Biondi, hijo de inmigrantes napolitanos, fue el tercero de ocho hijos, nacido el 4 de septiembre de 1909 en Barracas.

Publicidad

Margarita recordaba que su padre fue descubierto por un acróbata brasileño del Circo Anselmi, Juan “Chocolate” Bonamorte, a la edad de siete años. Su madre accedió a que se lo llevara el payaso para que al menos "comería todos los días".

Sin embargo, la formación circense de Pepe Biondi fue "dolorosa". El propio humorista confesó años después que "Chocolate no fue un buen hombre" para él. Cada pirueta aprendida le costó una cachetada, que dolían "de verdad". Margarita solía recordar esas escenas con angustia, relatando que su padre era alzado de las piernas, forzado hasta que gritaba y castigado con el látigo.

Publicidad

Pepe Biondi solía decir que tuvo una infancia "de perra, de perro" y "Muy triste", y fue de esa niñez dolorosa que nació el artista que eligió transformar el sufrimiento en risa. El artista siempre valoró la inocencia de los niños, los únicos capaces, según él, de devolverle "la alegría de vivir".

Luego de una vida de peripecias y una carrera exitosa en los años 60 con su propio programa en el Trece que alcanzó picos de 60 puntos de rating, Pepe Biondi le hizo dos pedidos muy específicos a su hija antes de morir.

Biondi le pidió que le leyera el Salmo 23. Además, le solicitó que no lo enterrara en el panteón de la Asociación de Actores en Chacarita, sino en la tumba más humilde posible. Expresó: “Quiero ser enterrado, no estar en un nicho. Que la tierra me consuma. Quiero solo una cruz de madera y ninguna ostentación en mi tumba”.

Margarita cumplió este último deseo al pie de la letra. Pepe Biondi fue enterrado en Lanús, sin grandes fastos ni lujos.