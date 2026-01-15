Murió Rubén Patagonia, gran referente del folklore mapuche y actor

El fallecimiento de Rubén Patagonia este jueves por la mañana, tras una larga enfermedad, enluta a la escena artística nacional. El músico de 69 años permanecía internado en una clínica de Comodoro Rivadavia, donde su estado de salud, delicado desde hacía tiempo, sufrió un deterioro final según informó su entorno cercano.

Nacido bajo el nombre de Rubén Chauque el 2 de julio de 1956 en la provincia de Chubut, se consolidó como uno de los máximos exponentes del folklore mapuche y la música patagónica contemporánea.

Su trayectoria artística comenzó en la década de 1970, combinando sonidos ancestrales con lenguajes musicales modernos para reivindicar la memoria y la lucha de los pueblos originarios. Su discografía fundamental incluye álbumes como Más Acá del Colorado, Miremos al Sur, Ay, Patagonia, Cutral-Có (producido por Ricardo Iorio), Volver a Ser Uno (producido por León Gieco) e Historias, editado en 2006.

Su legado trascendió los escenarios mediante la creación, en 1984, del taller Volver a Ser Uno, un espacio enfocado en el rescate de las identidades mapuche, aonikenk y selk’nam.

En el ámbito cinematográfico, participó en la emblemática obra La película del Rey, de Carlos Sorín, y actuó en producciones de Estados Unidos, Italia y Francia. En la pantalla grande, compartió elenco con figuras de la talla de Daniel Day-Lewis, Luis Brandoni y Patricio Contreras.