Con la llegada del verano, se observa un gran movimiento de turistas sanjuaninos hacia La Serena, en Chile, quienes buscan disfrutar del mar, su gastronomía y sus diversas atracciones. La temporada alta convierte al destino en uno de los favoritos para escapadas de fin de semana y vacaciones familiares.

Ante este escenario, es fundamental conocer las diferentes modalidades de traslado disponibles para quienes desean cruzar la frontera y planificar el viaje de manera segura y económica.

Viajar en auto particular desde San Juan a La Serena

Viajar en vehículo propio permite flexibilidad y comodidad, pero exige prever combustible, peajes, documentación y seguro obligatorio para circular en Chile. Antes de salir, se recomienda revisar el estado del auto, consultar el clima en la cordillera y verificar horarios del paso fronterizo seleccionado.

Rutas disponibles

Paso Internacional Los Libertadores (vía Mendoza)

Distancia: aprox. 900 km

Tiempo estimado: 12 a 16 horas

Paso Agua Negra (directo desde San Juan)

Distancia: aprox. 550 km

Tiempo estimado: 7 a 8 horas, según clima y tránsito

Datos Clave para el Viaje por Agua Negra

Estado del Camino: Recordá que hay unos 80 km de ripio consolidado en la zona de alta montaña. Se recomienda viajar con auxilio en buen estado.

Horarios: Para la temporada 2025, el paso opera generalmente de 07:00 a 17:00 hs para salir de Argentina. Abastecimiento: Cargá combustible a tope en Las Flores (Iglesia), ya que es el último punto del lado argentino antes de cruzar. Del lado chileno, encontrarás estaciones recién al llegar a Vicuña.

Consumo y combustible estimado

Consumo promedio: 7 litros cada 100 km

Precio promedio de nafta en Argentina (diciembre 2025): $1.720 ARS/litro

Ruta Litros estimados Costo aprox. Los Libertadores 53 litros $91.160 ARS Agua Negra 33 litros $56.7600 ARS

Los valores pueden variar según vehículo, pendiente de montaña, carga y estilo de manejo.

Peajes y costos de viajar desde San Juan vía Mendoza a La Serena

Los viajeros que opten por Los Libertadores sumarán peajes tanto en Argentina como en Chile.

Cómo pedir combustible en Chile

En Chile, la nafta se llama bencina y el diésel petróleo.

Los precios pueden cambiar según la estación elegida (Copec, Shell, Petrobras), pero estas son las referencias promedio al cierre de diciembre de 2025, junto con su conversión aproximada a pesos argentinos, calculada con una relación estimada de 1 CLP = 1,6 ARS para efectos orientativos de viaje:

Tipo de combustible Precio promedio en CLP Equivalente estimado en ARS* Bencina 93 octanos $1.213 $1.945 Bencina 95 octanos $1.265 $2.028 Bencina 97 octanos $1.320 $2.116 Diésel / Petróleo $1.010 $1.620

*Valores aproximados, pueden variar según el tipo de cambio aplicado al momento de obtener pesos chilenos o al pagar con tarjeta en el exterior.

Además del precio, la diferencia también se nota en disponibilidad: la gasolina de 93 y 95 octanos es la más habitual en las estaciones Copec, mientras que la 97 se encuentra principalmente en zonas urbanas o de alta circulación.

Apps útiles para pagar menos

Para monitorear precios actualizados por zona y elegir la estación más conveniente, se recomiendan dos herramientas clave:

*Bencina en Línea — app oficial del Gobierno de Chile, muestra precios actualizados por estación.

*Waze — además de navegación, permite consultar valores cargados por usuarios en tiempo real.

Estas aplicaciones son especialmente útiles al regresar desde La Serena hacia la frontera, donde los valores pueden variar de manera más marcada dependiendo del lugar de carga.

Viajar en colectivo desde San Juan a La Serena

Una opción intermedia entre auto y avión, con menos costos que volar.

Empresas y precios diciembre 2025

CATA Internacional: servicios regulares

Semicama: $138.000 ARS

Cama completo: $168.000 ARS

PAP SRL (vía Agua Negra): servicio directo estacional

Ida: $150.000 ARS

Vuelta: $100.000 ARS

Se recomienda reservar con anticipación, especialmente fines de semana y enero.

Vuelos desde Mendoza a La Serena: cuánto cuesta viajar en avión en plena temporada alta

Para quienes priorizan rapidez sobre costo, el traslado aéreo desde Mendoza hacia La Serena aparece como la opción más ágil, aunque también la más sensible a los aumentos de temporada alta. En la última semana de diciembre de 2025, coincidente con Navidad y Año Nuevo, las tarifas tienden a modificarse con poca anticipación debido al aumento de la demanda. Como referencia, estos son los valores estimados para vuelos de ida y vuelta ofrecidos por las principales aerolíneas que conectan Mendoza (MDZ) con La Serena (LSC) mediante escala en Santiago (SCL):

Aerolínea Precio en USD Estimación en ARS* Sky Airline (con escala) USD 220 – 330 $214.000 – $320.000 LATAM Airlines (con escala) USD 280 – 450 $270.000 – $440.000 JetSMART (con escala) USD 210 – 300 $205.000 – $290.000

*Estimación en pesos argentinos calculada con referencias de cambio promedio usadas para viajes en diciembre de 2025. Los valores pueden variar según el tipo de cambio aplicado al momento de la compra o según el método de pago elegido.

Horarios y duración del viaje

Debido a que no existen vuelos directos regulares diarios entre ambas ciudades, la mayoría de las combinaciones incluyen una conexión en Santiago. En promedio, los tiempos totales oscilan entre 4 y 7 horas, dependiendo del horario de salida y la duración de la escala.

Despegue desde Mendoza (MDZ): generalmente por la mañana (10:20 hs) o por la tarde-noche (18:30 hs / 21:00 hs).

Escala en Santiago: entre 2 y 5 horas, según disponibilidad.

Arribo a La Serena (LSC): tras un último tramo de alrededor de 1 hora.

Ejemplo frecuente de itinerario:

Mendoza → Santiago: 1 h

Conexión en SCL: 2 h de espera

Santiago → La Serena: 1 h

Total estimado: 4 horas (sin demoras)

Consejos para comprar más barato

Elegir fechas con flexibilidad: los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero suelen presentar menores frecuencias y mayores precios. Buscar vuelos para el 27 o 28 de diciembre suele resultar más económico.

Revisar el equipaje incluido: las tarifas promocionales Basic/Light solo contemplan bolso de mano; despachar valija puede sumar USD 40 – 60 adicionales por tramo.

Documentación imprescindible: se requiere DNI tarjeta vigente o Pasaporte, ya que se trata de un viaje internacional con paso migratorio incluso en escalas.