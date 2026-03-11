Luciano Castro confesó su crisis: "Necesito sanar para mis hijos"

Luciano Castro se sinceró en una entrevista con Moria Casán sobre el proceso de recuperación que inició tras su reciente crisis emocional e internación. El actor reflexionó sobre el origen de su situación, admitiendo que "armé un personaje para la vida, sentía que podía llevarme el mundo puesto pero ese personaje me terminó comiendo a mi".

Esta autopercepción lo llevó a un punto de quiebre donde comprendió la necesidad de un cambio profundo: "me di cuenta que era el fin. Que perdía mucho y no quería perder más. Tengo que aceptar y reparar un montón de cosas. Yo necesito darle a mis hijos el padre que se merecen".

Durante el diálogo, el protagonista enfatizó que la raíz de sus dificultades es exclusivamente interna, explicando que "mis problemas son emocionales. Nada más. Pedí ayuda y por suerte la tuve rápido. Hubo gente que me llevó al mejor lugar que me pudieron haber llevado para empezar a sanarme".

Asimismo, aclaró que no guarda rencor hacia sus colegas o el medio artístico, ya que considera que "es más importante mi salud, sanar y enfocarme en mi que en el afuera. No tengo capacidad para enojarme ni fijarme en el afuera".

En referencia a su separación de Griselda Siciliani, Castro admitió el impacto emocional que le causó el fin del vínculo, aunque aclaró que por ahora no busca reconquistarla. Sobre este duelo, confesó: "me angustió mucho sí. Perdí al amor es mi vida, es real pero no puedo hacer foco en eso. Una vez que yo esté bien, me acete, quiera y guste de mi, voy a tener la capacidad de enmendar un montón de cosas, reparar errores, arreglar vínculos rotos y solucionar el daño que pude haber hecho".

Finalmente, el actor se refirió a la relación con sus hijos Mateo, Esperanza y Fausto, quienes están al tanto de su situación actual. Castro señaló que su compromiso actual reside en demostrar su mejoría a través de acciones concretas: "no tengo que hablar más, tengo que mostrar con hechos y eso llevará tiempo. Hoy estoy bien rodeado y me enfoco en la sanación".