Para Antonela Roccuzzo, entrenar se ha convertido en una verdadera declaración de elegancia. Su fórmula combina prendas funcionales y siluetas que estilizan con un equilibrio entre comodidad y sofisticación.

El punto de partida son los leggings de tiro alto que definen la cintura, sostienen el abdomen y alargan visualmente las piernas. Se recomienda elegir telas firmes que no transparenten en colores neutros como negro, gris topo, chocolate o azul profundo para elevar el look.

Los tops deben ofrecer buen soporte con breteles firmes y cortes que marquen la cintura sin comprimir. Un truco esencial es la paleta monocromática en negro, beige, gris, bordó o verde oliva para alargar la silueta y dar sensación de un conjunto pensado.

Para la transición urbana post entrenamiento, se puede sumar una tercera pieza como un buzo cropped, una campera liviana entallada o un hoodie neutro. El calzado clave consiste en zapatillas blancas impecables o modelos minimalistas que eviten diseños recargados.

El cuidado personal marca la diferencia mediante un pelo recogido prolijo, piel hidratada con protector solar y el uso de bálsamo labial. Además, un core activo y hombros alineados cambian totalmente cómo se percibe el conjunto.

Este estilo funciona por su funcionalidad real, colores inteligentes y simplicidad estratégica. Al priorizar la calidad, la estructura y la armonía sobre las tendencias excesivas, el outfit acompaña la rutina y mejora la sensación al momento de entrenar.