Detuvieron a una pareja que estafó a sanjuaninos con falsos empleos mineros

En la provincia de Salta, una pareja resultó detenida tras ser acusada de orquestar una compleja red de estafas vinculadas a falsas promesas laborales en la industria minera. La Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llevó a cabo allanamientos en dos domicilios este miércoles, logrando capturar a un hombre y una mujer que operaban bajo estructuras comerciales sin registro legal.

La investigación criminal se puso en marcha el pasado 27 de febrero a raíz de una denuncia inicial, a la cual se le sumaron posteriormente otras 31 presentaciones de damnificados que manifestaron haber sido contactados bajo la promesa de incorporarse a proyectos mineros.

Según se desprende de la pesquisa, los involucrados captaron a personas de Salta, San Juan y otras jurisdicciones solicitándoles pagos por supuestos trámites administrativos o estudios preocupacionales.

Para sostener este engaño, utilizaban firmas inexistentes como Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, esta última empleada específicamente para captar dinero de ciudadanos sanjuaninos.

Un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta destaca que la mujer se presentaba como profesional del área técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía participación en obras vinculadas a empresas del sector. Asimismo, la detenida promovía la creación de estas distintas estructuras para emitir documentación y simular una operatoria empresarial legítima.

El esquema afectó a ingenieros, topógrafos y operarios, quienes realizaban transferencias bancarias a cuentas de terceros para dificultar la trazabilidad del dinero. La gravedad del caso se acentúa al detectarse que muchos denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos. Además de las redes sociales y grupos de mensajería, la organización utilizaba un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias y sostener la apariencia de legalidad.

Ante la evidencia de que las sociedades carecían de publicación en el Boletín Oficial, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias para impedir que las empresas fantasmas continúen generando estafas. Durante los operativos finales se secuestró documentación clave para la causa que confirma que la principal sospechosa habría replicado estas maniobras en diferentes jurisdicciones del país.