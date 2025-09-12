Una amenaza de bomba generó alarma en la tarde del viernes 12 de septiembre de 2025, en el Centro Cívico, luego de que se recibieran dos llamados anónimos alertando sobre la posible colocación de un artefacto explosivo en el edificio.

El fiscal a cargo del operativo, Francisco Pizarro, explicó a DIARIO HUARPE que: “Se recibieron dos llamados al 911 avisando que había una bomba. Se activó el protocolo y se está trabajando en el lugar”. Según detalló, la voz que se escuchaba en los audios correspondería a una persona mayor de edad. Minutos después, un segundo llamado ratificó la amenaza y agregó que el artefacto habría sido colocado en el segundo piso del edificio, aunque sin especificar en qué núcleo.

Publicidad

El fiscal remarcó que, a diferencia de otros episodios ocurridos en instituciones educativas o en cementerios, en esta oportunidad los llamados anónimos se concentraron únicamente en el Centro Cívico. Actualmente, el escuadrón de bomberos ya se encuentra trabajando en el lugar, y si bien las actividades de la siesta son más reducidas que en la mañana, en el lugar aún permanecían trabajadores y visitantes, por lo que se dispuso un operativo de evacuación inmediata.

Como medida preventiva, la avenida Libertador fue cortada al tránsito, lo que podría generar desvíos en el recorrido habitual del transporte público, especialmente en el servicio de colectivos. Las calles laterales, hasta el momento, permanecen habilitadas, aunque no se descarta que se extiendan los cortes si la situación lo requiere. No hay confirmación sobre el estado de la calle Ignacio.

Publicidad



Las pericias determinarán el origen de los llamados y, en paralelo, la Justicia avanzará en la investigación para identificar a los responsables de la amenaza que puso en vilo a la sede administrativa más importante de la provincia.