Un nene de 13 años murió anoche luego de descompensarse durante un entrenamiento de fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, ubicado en barrio Las Flores de Córdoba, conocido por haber formado al defensor de la Selección Argentina, Cristian “Cuti” Romero.

El hecho ocurrió cerca de las 20 horas, cuando los chicos de la categoría realizaban la práctica habitual. De repente, el adolescente se desplomó en el piso, generando alarma entre compañeros, entrenadores y familiares presentes.

Publicidad

Quienes estaban cerca intentaron practicar maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de la Policía y del servicio de emergencias. Minutos después, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños, donde los médicos no pudieron salvarlo. El parte oficial indicó que sufrió una muerte súbita.

La Justicia y los equipos médicos investigan ahora los antecedentes de salud del joven para determinar las causas exactas de la descompensación. La noticia generó dolor y conmoción en el club, histórico semillero de talentos como Cuti Romero, actual campeón del mundo con la Selección Argentina.

Publicidad

Romero comenzó su carrera en San Lorenzo de Las Flores, club fundado en 1930 que se centra en la contención social de los jóvenes. Aunque confeso hincha de Belgrano, sus primeros pasos en inferiores fueron en el club del barrio antes de dar el salto a equipos mayores y, posteriormente, jugar en Europa.

El club expresó su consternación ante la tragedia y acompaña a la familia del adolescente en este difícil momento.