Un violento episodio de tránsito terminó con dos personas detenidas en la tarde del jueves 11 de septiembre de 2025. Un efectivo policial, que disparó su arma reglamentaria, y un repartidor de delivery, que portaba un machete. El hecho ocurrió mientras el agente estaba de franco, aunque armado, tal como lo habilita su condición de miembro activo de la fuerza.

Según informaron fuentes oficiales, la pelea se desató por una mala maniobra vial. “Fue un hecho aislado, fortuito, por una cuestión de tránsito. Entiendo que fue una discusión que escaló rápidamente”, sostuvo el subsecretario de Inspección y Control de Gestión, Damián Villavicencio, en rueda de prensa.

El policía, cuya identidad no fue revelada, fue inmediatamente sumariado y se inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades. “Hemos pedido el legajo al Departamento D1 para verificar todos sus antecedentes. Por lo que pudimos averiguar, tenía una causa previa del año 2020 en la subsecretaría”, confirmó el funcionario.

La Justicia también intervino en el caso. La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) correspondiente dispuso la detención tanto del agente como del repartidor. Ambos están a la espera de la audiencia de formalización.

La causa está caratulada como "amenazas agravadas”, por el uso de un arma de fuego en el caso del policía y de un arma blanca en el caso del delivery. Se trata del primer incidente de esta gravedad en el legajo del efectivo, aunque no es el único antecedente administrativo.

Según los primeros informes que maneja la subsecretaría, el disparo habría sido al piso, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente. “No lo podemos corroborar aún. Estamos esperando los informes de las cámaras y las declaraciones testimoniales”, explicaron.

En cuanto a la evidencia, se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad del Cisem ubicadas en la arteria donde ocurrió el hecho. Las autoridades confirmaron que el sistema de videovigilancia “está operativo”, por lo que esperan que las imágenes ayuden a reconstruir lo sucedido.

Desde la fuerza indicaron que, una vez que el efectivo finalice su proceso judicial y administrativo, podría ser sometido a un examen toxicológico, aunque aclararon que esa medida es interna y no depende directamente de la Justicia.

El episodio generó preocupación por el comportamiento del personal policial fuera de servicio y reabrió el debate sobre el porte de armas reglamentarias en horas no laborales. Al mismo tiempo, causó sorpresa que el repartidor estuviera armado. “Sí, es raro que un delivery porte un cuchillo, pero todo está siendo investigado”, reconoció el jefe de la Policía de San Juan, comisario general retirado, Néstor Álvarez.