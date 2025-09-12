El Atlético de Madrid oficializó la llegada de Nicolás González, quien se incorporó procedente de la Juventus de Italia a préstamo con opción de compra obligatoria. El delantero argentino lucirá la camiseta número 23 y se unirá al plantel de Diego Simeone, que ya cuenta con varios compatriotas.

En su presentación, González expresó su entusiasmo por el desafío: “Esto es el Atlético de Madrid y tenemos que estar lo más arriba posible peleando por todo. Tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana y demostrar en el campo. Hice fuerza para llegar aquí. Confió en mí y yo tengo que responder ahora adentro del campo”.

El bicampeón de América destacó la importancia de la charla que mantuvo con el entrenador: “Es uno de los mejores del mundo. Me dijo las cosas que quería de mí y le dije que estoy completamente de acuerdo con él. Ahora me toca demostrarlo en el campo”.

La adaptación de González parece rápida gracias a la presencia de otros argentinos en el vestuario: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso. “Sentir la voz argentina es otra energía. Disfruto cada momento. Llegar al club, estar con el mate... Muy feliz”, aseguró. Además, elogió a sus compañeros y a la afición por el recibimiento.