Atlético de Madrid anunció la llegada de Nicolás González desde Juventus
POR REDACCIÓN
El Atlético de Madrid oficializó la llegada de Nicolás González, quien se incorporó procedente de la Juventus de Italia a préstamo con opción de compra obligatoria. El delantero argentino lucirá la camiseta número 23 y se unirá al plantel de Diego Simeone, que ya cuenta con varios compatriotas.
En su presentación, González expresó su entusiasmo por el desafío: “Esto es el Atlético de Madrid y tenemos que estar lo más arriba posible peleando por todo. Tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana y demostrar en el campo. Hice fuerza para llegar aquí. Confió en mí y yo tengo que responder ahora adentro del campo”.
El bicampeón de América destacó la importancia de la charla que mantuvo con el entrenador: “Es uno de los mejores del mundo. Me dijo las cosas que quería de mí y le dije que estoy completamente de acuerdo con él. Ahora me toca demostrarlo en el campo”.
La adaptación de González parece rápida gracias a la presencia de otros argentinos en el vestuario: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso. “Sentir la voz argentina es otra energía. Disfruto cada momento. Llegar al club, estar con el mate... Muy feliz”, aseguró. Además, elogió a sus compañeros y a la afición por el recibimiento.