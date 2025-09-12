Torneo Clausura: hora y cómo ver Estudiantes vs. River Plate

Tras el receso por la fecha FIFA, River Plate retoma su camino en el fútbol local con un desafío de alto calibre. Este sábado, el equipo de Marcelo Gallardo se medirá ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Uno, un partido crucial para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. A pesar de que el miércoles tendrá un importante compromiso por la Copa Libertadores, el técnico del Millonario no guardará a sus mejores jugadores, buscando asegurar una victoria que lo acerque a la clasificación.

El encuentro, que se disputará a las 19:00 horas, será vital para las intenciones de River de consolidarse en la tabla. Un triunfo le permitiría dar un paso firme hacia los octavos de final, un objetivo que el equipo busca concretar lo antes posible para poder enfocarse en el desafío continental. El duelo con el Pincha es considerado un banco de pruebas para mantener el ritmo de competencia y la solidez del equipo, incluso con el desgaste que podrían generar los viajes de los seleccionados.

Horario, transmisión y equipo arbitral

El partido se jugará en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata. Para seguir todas las acciones del encuentro, los aficionados podrán sintonizar la transmisión en vivo de ESPN Premium. El árbitro designado para impartir justicia será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Diego Bonfa y Hugo Paez como asistentes, con Adrián Núñez Rodríguez como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Fernando Echenique, asistido por Gastón Suárez.

Horarios del partido en diferentes países:

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

México: 16:00 horas