Partidazo en la Serie A: hora y cómo ver Juventus vs. Inter

El fútbol italiano se prepara para un clásico de alta tensión entre Juventus e Inter, con un condimento tecnológico que promete cambiar la experiencia de los espectadores. En la tercera jornada de la Serie A 2025-2026, el duelo que se disputará este sábado en el Allianz Stadium de Turín será el escenario del debut de la ‘Refcam’, una cámara especial que permitirá seguir el partido desde la perspectiva del árbitro. La Vecchia Signora, con puntaje perfecto, recibe a un Inter que buscará recuperarse.

El partido se jugará a las 13:00 (ARG/URU/CHI) y 11:00 (COL/PER/ECU) y se transmitirá en vivo a través del Plan Premium de Disney+, exclusivamente para Sudamérica. El encuentro, que enfrenta a dos de los gigantes del fútbol italiano, llega en un momento de rendimientos dispares. La Juventus, dirigida por Igor Tudor, tuvo un inicio de temporada impecable con dos victorias sin goles en contra, la última un 1-0 sobre Genoa. Por su parte, el Inter de Cristian Chivu, que arrancó con una goleada, viene de una derrota 2-1 ante Udinese, lo que añade más presión a este enfrentamiento.

Figuras a seguir y el historial reciente

Los ojos estarán puestos en los talentos que definirán el clásico. Por el lado de la Juventus, la ofensiva de Dusan Vlahovic y Jonathan David será crucial, respaldada por la solidez de Manuel Locatelli y Pierre Kalulu. Mientras tanto, el Inter confía en la potencia goleadora de Lautaro Martínez y Marcus Thuram, acompañados por el liderazgo de Alessandro Bastoni y el dinamismo de Nicoló Barella.

El último enfrentamiento entre ambos equipos ocurrió el 16 de febrero de este año, también en Turín, con una victoria por la mínima para la Juventus (1-0) gracias a un gol de Francisco Conceição. Este antecedente refuerza la rivalidad y la expectativa de un partido cerrado y disputado en cada rincón del campo.