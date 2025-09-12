Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: hora, cartelera y cómo ver la pelea

El Allegiant Stadium de Las Vegas se prepara para un evento que podría redefinir el boxeo moderno. Este sábado, Saúl "Canelo" Álvarez pondrá en juego sus cuatro títulos de campeón unificado de peso supermediano en un combate de alto calibre contra Terence Crawford. La pelea, una de las más anticipadas del calendario pugilístico, genera un interés inusual no solo por la jerarquía de los protagonistas, sino también porque será transmitida exclusivamente para suscriptores de Netflix, marcando un precedente en la historia del deporte.

El enfrentamiento enfrenta a dos de los mejores libra por libra del mundo. Por un lado, Canelo Álvarez, a sus 35 años y con una carrera de más de 15 años, es el campeón indiscutido de su categoría, ostentando los cinturones de la CMB, AMB, WBO y FIB. En el otro rincón, Terence Crawford, una máquina de noqueadores, que subió dos divisiones para este desafío, llega con un récord invicto de 41 peleas, 31 de ellas ganadas por nocaut.

Un evento deportivo que rompe barreras

Este será el primer evento de boxeo de esta magnitud en ser transmitido de manera exclusiva en una plataforma de streaming. Netflix, que ya ha experimentado con el deporte en el combate de exhibición entre Mike Tyson y Jake Paul, ha apostado fuerte por este formato, sin opciones de señal abierta o pago por evento. La transmisión comenzará a las 22:00 horas (Argentina), mientras que el combate estelar se espera que arranque después de la medianoche, dependiendo del tiempo que duren las peleas previas.

Como parte del despliegue promocional, Netflix lanzó el documental "Cuenta atrás", que ofrece una mirada íntima a la preparación de ambos boxeadores, explorando sus trayectorias y la intensa presión que manejan de cara a esta cita.

Cartelera completa del evento

Además de la pelea principal, la velada contará con una serie de combates de alto perfil:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (coestelar a 10 asaltos en peso superwélter)

Christian Mbilli vs. Lester Martínez (12 asaltos por el título interino supermediano del CMB)

Mohammed Alakel vs. John Ornelas (6 asaltos, división superpluma)

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams (10 asaltos, peso medio)

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin (10 asaltos, pesos pesados)

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (6 asaltos, superpluma)

Sultán Almohamed vs. Martín Caraballo (4 asaltos, superligero)

Steven Nelson vs. Raiko Santana (10 asaltos, semipesado)

Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt (6 asaltos, supermediano)